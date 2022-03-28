Rusya 2 kritik tahvil ödemesi için hazırlanıyor

Rusya temerrüt açısından kritik ödemelerini gerçekleştirme yolunda adım atmaya devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre ülke 2022 vadeli tahvilin itfası ve 2042 vadeli tahvilin kupon ödemesi için gerekli bildirimleri hazırladı.

4 Nisan'da yapılması öngörülen 2 milyar dolarlık itfa yılın en büyük ödemesi olarak öne çıkıyor.

Ülke daha önce 117,2 ve 66 milyon dolarlık kupon ödemelerini gerçekleştirmişti.

Rusya'nın değeri yaklaşık 40 milyar dolar olan 15 uluslararası devlet tahvili bulunuyor. Ukrayna krizi öncesinde bunun kabaca 20 milyar doları Rusya dışındaki yatırım fonlarının ve fon yöneticilerinin elinde bulunuyordu.