Rusya: 120 IŞİD'li YPG'ye katıldı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, PYD'nin geçen ay Suriye'de 400 IŞİD’liyi serbest bıraktığını ve 120 IŞİD'linin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saflarına katıldığını iddia ederek, “görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını” savundu.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi’nde uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerinin görüşüldüğü toplantıda konuştu.



IŞİD’in petrol gelirlerinin azaldığını ve geçen yılın sonlarına doğru petrol ve doğal gaz kaçakçılığından elde ettiği gelirlerin aylık 2 milyon dolar olduğunu aktaran Nebenzia, IŞİD'in modern teknolojiyle internet üzerinden gelir kaynaklarını artırmaya çalıştığını ifade etti.

“Çifte standart uygulanıyor”

IŞİD’e doğrudan ya da dolaylı destek verenlerin sorumlu tutulması gerektiğine, ancak geçen ay bu konuda ihlaller yaşandığına dikkati çeken Nebenzia, PYD'nin geçen ay Suriye'de 400 IŞİD’liyi serbest bıraktığını ve 120 IŞİD'linin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saflarına katıldığını savundu. Nebenzia “Görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını” iddia etti.

BMGK'ya getirecek

Vassily Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejim güçlerini vurmasını “üzücü” olarak nitelendirdi ve bu durumu BMGK'de gündeme getireceklerini söyledi.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen ise IŞİD'in kontrol ettiği toprakların yüzde 98'ini kaybettiğini ve Irak ile Suriye'de 7,7 milyondan fazla kişinin terör örgütünden kurtarıldığını söyledi.



IŞİD’in parçalandığını ve zayıflatıldığını ancak örgüt hücrelerinin hâlâ tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirten Allen, “teröristlerin özellikle interneti kötüye kullanmalarını önlemek için çabaların artırılması gerektiğini” vurguladı.