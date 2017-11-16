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Dünya

Rusya, 12 milyar dolarlık silah satış hedefini gerçekleştirecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Kasım (DHA) – Rusya Silah İhracat Şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheev, 2017 yılında silah ihracatının planlandığı gibi gerçekleştirileceğini belirtti

16 Kasım 2017 12:27

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Kasım (DHA) – Rusya Silah İhracat Şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheev, 2017 yılında silah ihracatının planlandığı gibi gerçekleştirileceğini belirtti.
Rossiya 24 TV kanalına konuşan Miheev, “Şu an üstlendiğimiz taahhütleri yerine getirmememiz için herhangi bir sebep yok. Planlarımızı değiştirmiyoruz, 2017 planına ayak uyduruyoruz” dedi.
Şirketin yeni sipariş alma yönündeki çalışmalara devam edileceğini de dile getiren Miheev sözlerine devam etti, “Rusya üretimi silahlara ve askeri araçlara duyulan ilgi azalmıyor. Rosoboroneksport olarak gerçekleştireceğimiz sevkiyat hacmi 12 milyar dolar civarında bulunuyor. Bu rakama varabileceğimizi düşünüyorum, taahhütlerimizi yerine getirmeye çalışacağız.”

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