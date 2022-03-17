Rusya 117 milyon dolarlık dış borç faizi için ödeme emri verdi

Rusya'nın 630 milyar dolarlık döviz rezervine erişimi dondurulmuş durumda.

Kredi derecelendirme kuruluşları, borç temerrüdünün "yakın" olduğu konusunda uyardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın herhangi bir borcunun temerrüde düşmesinin etkisinden endişe duyduğunu ancak bunun küresel bir finansal krizi tetiklemeyeceği öngörüsünü paylaştı.

Engeller neler?

Rus hükümeti - ve Gazprom, Lukoil ve Sberbank gibi şirketlerin - denizaşırı yatırımcılara yaklaşık 150 milyar dolar borcu var.

Bu borcun çoğu dolar veya euro cinsinden ve Rus kurumlarının yaptırımlar nedeniyle yurtdışında tuttukları dolar veya euro varlıklarına erişimi artık yasak.

Rusya temerrüde düşerse bu, ülkenin 1998'den bu yana ilk borç temerrüdü olacak.

Aynı zamanda, Bolşevik hükümetinin Çarlık Rusyası'nın borçlarını tanımayı reddettiği 1917 Devrimi'nden bu yana, yabancı para cinsinden borç ödemesi ilk kez yapılmamış olacak.

Rusya borçlarını ruble cinsinden ödeyebilir mi?

Rus hükümeti borçlarını Rusya'da tutulan dolarlarla ödemeye karar vermiş gözüküyor.

Bir diğer seçenekse Rusya'nın ödemesini ruble cinsinden yapması. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası yatırımcılara dolar veya euro olarak ödeme yapılmasının engellenmesi durumunda ödemelerin ruble cinsinden yapılacağını açıklamıştı.

Bugün ödenen dolar cinsinden iki tahvil de, ödeme sırasında başka bir para biriminin kullanılmasına izin vermiyordu.

Ancak Rusya'nın diğer borç anlaşmalarından bazıları farklı para birimlerinin kullanılmasına izin veriyor. Bu anlaşmalarda ruble ile ödeme kabul edilebilir ancak ruble ödemesinin yatırımcıların beklediği orijinal dolar veya euro ödemesiyle aynı değerde olup olmadığına bakılabilir.

Borçlu olan bankalar veya ülkeler için bu ne anlama geliyor?

Rusya'daki yatırımcıların yatırımlarının değeri son dönemde düştü.

Rusya'nın mali yaptırımlar nedeniyle ekonomisinin hızla zayıflaması yatırımcılara varlıklarını satarak tepki vermek için çok az zaman bıraktı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bir ülkenin yatırım yapılması için ne kadar güvenilir olduğunu gösteren 21 puanlık derecelendirme ölçeğinde, Rusya'nın notunun şu anda en düşük ikinci sırada olduğunu ve daha da düşebileceğini söyledi.

Moody's Kredi Müdürü Colin Ellis BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yalnızca bir temerrüt beklediğimizin sinyalini vermekle kalmıyoruz aynı zamanda yatırımcılara ne kadar kaybedebileceklerini de söylüyoruz. Sonuç, yatırımlarının yüzde 35 ila yüzde 65'ini kaybedecekleri yönündeki beklentilerle tutarlı" dedi.