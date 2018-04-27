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Dünya

Rusya, 1 Mayıs'tan itibaren Türk domateslerine kısıtlamaları kaldırıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Rusya’nın 1 Mayıs’tan itibaren tüm herkese domates sevkiyatlarına izin vereceğini duyurdu

27 Nisan 2018 17:25

Siyamend Kaçmaz / Moskova Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Rusya’nın 1 Mayıs’tan itibaren tüm herkese domates sevkiyatlarına izin vereceğini duyurdu.
Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, “Rosselhoznadzor, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garantisi altında 1 Mayıs 2018’den itibaren Türkiye’de üretilen domateslere işletme kısıtlaması olmadan Rusya’ya sevkiyat yapmalarına izin verileceğini açıklıyor” denildi. 
Rusya’ya yıllık 50 bin tonluk kotanın kaldırılıp kaldırılmayacağı ise kesinleştirilmedi. 

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