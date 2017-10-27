Rusya 1 Kasım’dan itibaren Türkiye’den domates alacak

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya 1 Kasım\'dan itibaren Türkiye\'den Rusya Tarım Bakanlığı\'nın belirlediği miktarda domates ithal edilmesini onayladı.

Tataristan’ın başkenti Kazan’da gerçekleşen 15. Rus-Türk Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında Rusya domates sevkiyatını bir ay öne alacağını açıklamıştı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, iki ülke arasında ticaret hacminin 8 ayda geçen seneye göre %31,4 oranında arttığını belirterek, domates sevkiyatı tarihinin Kasım başında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Novak, “ Domates sevkiyatı yasağının kaldırılma kararı hazırlandı. 50 bin ton hacmindeki sevkiyatlar, 1 Kasım’dan itibaren başlayabilir. Bütün kısıtlamaların kaldırılması konusunda anlaştık ve çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.