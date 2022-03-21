Rusya, 05.00'a kadar zaman tanımıştı; Ukrayna, Mariupol kentini teslim etmeyeceğini açıkladı

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Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "saat 05.00'a kadar Mariupol kentinin kontrolünü Rus güçlerine teslim etme" talebini reddetti.

Pazar günü Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Direktörü Albay-General Mikhail Mizintsev, "Silahlarınızı bırakın. Felaket bir insani durum oluştu. Silahlarını bırakan herkesin Mariupol'den güvenli bir şekilde çıkması garanti edilecek" demişti. Mizinstsev, teslim olmayanların "askeri tribünalde" yargılanacağını söylemişti. Moskova, Ukrayna'ya pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar süre tanıdı.

Ukrayna Başbakanı Yardımcısı İrina Vereşçuk, Moskova'nın taleplerini reddettiklerini belirterek teslim olmanın "gündeme bile getirilemeyeceğini" ifade etti.

Ukrainska Pravda'nın aktardığına göre Vereşçuk, "Teslim olmak veya silahları bırakmak konusu üzerine konuşulamaz. Rus tarafını bu konuda bilgilendirdik" dedi.

Başbakan yardımcısı, Moskova'ya seslenerek, "8 sayfalık bir mektuba zaman harcayacağınıza bir insani koridor açın" diye konuştu.

Rusya'nın kuşattığı Mariupol, 24 Şubat'tan bu yana en çok zarar gören Ukrayna kentlerinden biri. Şehir hem Rus bombardımanına maruz kalıyor, hem de taraflar arası çatışmalar karada da devam ediyor.