T24 LogoT24 Logo
Spor

Rusya - Türkiye maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 3'üncü maçında Türkiye, deplasmanda Rusya ile karşılaşacak

14 Ekim 2018 20:52

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup 3\'üncü maçında Türkiye, deplasmanda Rusya ile karşılaşacak. Saat 19:00\'da Fişt Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanacak mücadele Polonya Futbol Federasyonu\'ndan Pawel Raczkowski düdük çalacak. Raczkowski\'nin yardımcılıklarını ise Michal Obukowicz ve Radoslaw Siejka üstlenecek.
İki ülkenin sahaya çıkacakları 11\'ler ise şöyle:
RUSYA: Guilherme - Mário Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov, Gazinski, Zobnin, Ionov, Golovin, Kuzyaev, Dzyuba
TÜRKİYE: Sinan Bolat - Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Cengiz, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UluslarLigiGrupTürkiyeRusyaSaatFişt Olimpiyat StadyumuPolonya Futbol Federasyonu Pawel RaczkowskiRaczkowskiMichal ObukowiczRadoslaw SiejkaGuilhermeMário Fernandes Neustadter Dzhikiya Kudryashov Gazinski Zobnin Ionov Golovin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24