Rüşvetin şifresi ‘Arpa’

İzmir Konak Belediyesi'nde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 47 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, aldıkları rüşveti ‘Arpa’ olarak adlandırdıkları ortaya çıktı.



Alsancak ve Kemeraltı esnafı imzalı bir ihbar mektubunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasıyla soruşturma için düğmeye basıldı. Mektupta, Konak Belediyesi'nde rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği, örgütlü bir yapı içinde, ruhsat alması mümkün olmayan işletmelere rüşvetle ruhsat verildiğinin öne sürülmesi üzerine savcılığın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü `Çağlayan' adı verilen operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda, Konak Belediyesi Ruhsat Denetim Şubesi'nde görevli 8 memur, encümende görevli CHP'li Konak Belediye Meclis Üyesi Ş.U., 3 zabıta memuru, 5 itfaiye görevlisi, iş takipçileri ve işletmecilerin de aralarında bulunduğu 67 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 19 memur, 10 iş takipçisi ve 38 işyeri sahibi ve meclis üyesinden, aralarında Ş.U.'nun da bulunduğu 20 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Genişletilerek sürdürülen soruşturmada, Konak Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü görevlilerinin yaptıkları denetimlerde, ruhsatsız olan ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren yerlerin tespitinden sonra bu işyerlerine ruhsat alabilmeleri için eksikliklerine göz yumdukları, `sakınca yoktur' diye rapor düzenleyip rüşvet aldıkları saptandı. Memurların aldıkları rüşveti, kendi aralarında `Arpa' olarak nitelendirdikleri belirlendi.



Ayrıca, normal şartlarda metrekaresi küçük olan işyerlerinin daha büyük bir alanda faaliyet göstermesinin sağlandığı, mühürlenmesi gereken işyerlerini, rüşvet karşılığında fiziken mühürlemeyip, sadece evrak üzerinde işlem yaparak faaliyette bulunmasına göz yumdukları tespit edildi.



Zanlıların, bazı işyerlerinin itfaiye yönünden belirlenen şartlara haiz olmamasına rağmen, olumlu rapor düzenleyerek ruhsat almasını sağladıkları, başka işyeri ve binaların fotoğraflarının, dosyalarına konulduğu ortaya çıktı.



Sit kapsamına giren bazı binalar ve eklentilerinde tadilatla değişiklik yapılmasına göz yumulduğu, prosedür gereğince ruhsat almasında herhangi bir sakınca olmayan vatandaşların işleri zorlaştırılarak, menfaat sağlamak amacıyla anlaşmalı iş takipçilerine yönlendirildikleri belirlendi.



Soruşturma kapsamında, imar ve itfaiye yönetmeliği yönünden sorunlu 30 işyerine ait dosyalara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulduğu, uzman kişilerce incelemede, tümünün sorunlu olduğu, ancak gözaltındaki görevlilerin, kendi denetimlerinde `Uygundur. Ruhsat almasında mahsur yoktur' raporlarını tanzim ettikleri kaydedildi.



Haklarında, `Örgütlü olarak rüşvet alıp vermek, rüşvete aracılık etmek, görevi kötüye kullanmak, imar kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan 47 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri arasında bugün adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan bazıları emniyet binası çıkışında, ``29 Mart'ta Konak Belediyesi bunun hesabını verecek'' diye bağırdı.





