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Yaşam

Rüşvetçi polise tarihi ceza

Eskişehir'de görev yaptığı hastanede rüşvet alıp, adli vakaları bildirmeyen polis memuru 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

22 Mayıs 2009 03:00

Eskişehir'de görev yaptığı hastanede rüşvet alıp adli vakaları bildirmediği suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Sefa Nacaroğlu, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık polis memuru S.N. (34) hazır bulundu. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını okumasının ardından sanıktan son sözlerini sordu.

Suçlamaları kabul etmeyen S.N, iş yoğunluğu nedeniyle dosyaların karışmış olabileceğini bildirdi.

Kimseden rüşvet almadığını ifade eden S.N, "Hastanede çalışan bazı hemşire ve polislerle aramızda husumet vardı. Onlar, vatandaşların şikayette bulunmalarını istemiş olabilir. Olay bundan ibarettir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, S.N'yi rüşvet almak suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yunusemre Devlet Hastanesi'ndeki polis noktasında görevli S.N, geçen yıl adli vaka kapsamında hastaneye gelen kişilere rüşvet karşılığı olumlu işlem yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşmasında 18 mağdur dinlenmişti. (AA)

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