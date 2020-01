Rüşvet verdiği iddia edilen Aslı Çakır Alptekin cephesinden açıklama

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) raporunda yer alan 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Milli Atlet Aslı Çakır Alptekin'in Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa'ya rüşvet verdiğine dair iddialara ilişkin eşi ve antrenörü İhsan Alptekin, yaptığı açıklamada "WADA'dan her an düzeltme bekliyoruz. Biz kimseyle anlaşma yapmadık, 35 bin Euro'yu da vermedik" dedi.

DHA'dan Uğur Demirkırdı'nın haberine göre eski WADA Başkanı Richard Pound, spor hukukçusu Richard McLaren ve Alman emniyet görevlisi Günter Younger'ın hazırladığı raporda, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack'ın oğulları, dopingin üstünü örtmek için Aslı Çakır Alptekin'den para istedi" iddiasında bulunmuştu. Raporda ayrıca doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl müsabakalardan men cezası alan 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'den, test sonuçlarının üstünü örtmek için para istendiği de yer aldı.

Olayın gelişimi

"Lamine Diack'ın oğulları Papa Massata Diack ve Khalil Diack, Aslı Çakır Alptekin'den para isteyerek IAAF disiplin yönetmeliğini çiğnemiştir. Ayrıca biyolojik pasaportta tespit edilen dengesizlikleri örtbas edebileceklerini söyleyerek de suç işlemişlerdir" denilen raporda, Papa Massata Diack'ın, Aslı'nın kulübünden 2 temsilciyle Monaco'da buluşarak önce 650 sonraysa 300 bin avro rüşvet istediği ancak teklifin reddedildiği kaydedildi. Papa Massata Diack ile İstanbul'da gerçekleşen görüşmede ise Aslı'nın 100 ila 250 bin avro arasında bir meblağı ödemeye razı olduğu ve bunun 35 bin avrosunu da peşin olarak verdiği paylaşıldı.

"35 bin Euro'yu da vermedik"

Aslı Çakır Alptekin cephesinden ilk yanıt geldi. Eşi ve antrenörü İhsan Alptekin DHA'ya konuşarak; "WADA'dan her an düzeltme bekliyoruz. Biz kimseyle anlaşma yapmadık, 35 bin Euro'yu da vermedik" dedi.

WADA'da yanlış bilgiler bulunduğu ve yanlış duyuru yaptıklarını söyleyen İhsan Alptekin "Bu sabah kendileri ile konuştuk, her an gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyoruz. Raporlarından kimseyle anlaşmadığımızı ve 35 bin Euro da ödemediğimizi çıkaracaklar" şeklinde bilgi vererek bütün camiaya ve basına ışık tutacak açıklamalar yapmış oldu. Şimdi gözler WADA'nın sunulan raporda düzeltme yapıp yapmayacağına çevrildi.

İhsan Alptekin'den ek açıklama

İhsan Alptekin DHA'ya telefonda verdiği bilgilerin ardından öğleden sonra görev yaptığı Kütahya'da DHA muhabirine yaptığı açıklamada da ; "İddialarla ilgili bizimle temasa geçildi ama görüşüldü konuşuldu fakat herhangi bir rüşvet verdiğimiz şeklinde bir şey söz konusu da değildir. Onlar bize para teklif ettiler. Dediler ki bize şu kadar para verin biz size yardımcı olalım dediler ama biz kabul etmedik. Daha sonra çekildik zaten biz bizden parayı Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) görevlisi Papa Massata istedi. Yasal süreci takip edeceğiz. WADA nasıl böyle bir hata yaptı anlamadık" diyerek sözlerini tekrarladı.