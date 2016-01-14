"Aslı Çakır Alptekin, doping kullandığının ortaya çıkmasının ardından yetkililere rüşvet verdi"

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı WADA'nın raporunda, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in, doping yaptığı ortaya çıkınca Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa'ya rüşvet verdiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, WADA'nın raporunda, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metreyi birinci bitirip zafere ulaşan Aslı Çakır Alptekin’in, dopingli çıkmasının ardından bunun gizlenmesi için Uluslararası Atletizm Federasyonu'na (IAAF) rüşvet verdiği raporda iddia edildi. Raporda, “rüşvetçi başkan” olarak anılan IAAF eski başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa ile Alptekin’in pazarlık yaptığı öne sürüldü.

IAAF'in eski başkanı Lamine Diack ve oğlu Papa Diack'ın adları çok sayıda yolsuzluk dosyasında geçiyor.

"650 bin Euro istedi, Alptekin 250 bin ödemeyi kabul etti"

Buna göre Papa ilk olarak Alptekin’in kulüp temsilcileriyle 13-17 Kasım 2012’de Monaco’da görüştü. Dopingin örtbas edilmesi için Alptekin’den 650 bin Euro istedi, ancak daha sonra bu miktarı 300 bin Euro’ya kadar düşürdü. Kulüp temsilcileri ödeme yapmayı reddetti. Üç gün sonra Papa bu kez İstanbul’a geldi. Otel masraflarını Alptekin ödedi. Akşam Alptekin, eşi ve antrenörü ile birlikte otele geldi. Kulübün başkanı ve Fransızca bilen kulüp doktoru da yanındaydı. Raporda Alptekin cephesinin 100 bin-250 bin Euro arasında bir meblağı ödemeyi kabul ettiği savunuldu. Alptekin’in 35 bin Euro'yu nakit olarak ödediği raporda yer alan bir diğer iddia.

Raporda ayrıca, Diack ailesinin Türkiye'den Diamond League için 5 milyon dolar sponsorluk istediği, bu isteğin kabul görmemesi nedeniyle de 2020 Olimpiyatlarını Tokyo'ya verdiği iddia edildi. Ancak söz konusu iddia WADA'nın alanına girmediği için detayları soruşturmaya dahil edilmedi.