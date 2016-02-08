Rüşvet ve resmi belgede sahtecilikten şarkıcı Kutsi'ye 60 yıl hapis cezası istemi

Şarkıcı Kutsi'nin, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından 21 yıldan 60 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması isteniyor. 'Depresif bozukluk’ sebebiyle aldığı sevk geciktirme raporlarının gerçek olduğunu öne süren Kutsi, küçük yaşta ‘Stevens Johnson Sendromu’na yakalandığını söyledi.



Sahte çürük raporu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Kutsi'nin de bulunduğu 30 kişi hakkında 2015 yılında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Kutsi'nin çete ile irtibata geçerek askere gitmemek için 'depresif bozukluk' tanıları ile birer yıl arayla 3 kez sevk geciktirme raporu aldığı kaydedildi. Kutsi'nin avukatı Sabahattin Güman'ın iddiasına göre 20 Aralık 2006, 26 Aralık 2007 ve 16 Ocak 2009 tarihlerinde verilen ve sahte olduğu iddia edilen sevk geciktirme raporları, Kutsi'nin ruhsal sağlığının bozukluğundan kaynaklı verilmiş gerçek raporlar. Üç rapor da uzman doktorların tamamının oy birliği ile alındı ve 10 doktor tarafından imzalandı. Kutsi avukatı Güman aracılığı ile mahkemeye gönderdiği dilekçede 'Lekelenmeme hakkım çiğnendi' dedi ve rüşvet ve resmi belgede sahtecilik iddiasının delilsiz olduğunu ifade etti.

Sevk geciktirme raporlarının, kendisinin ruh sağlığı bozukluğundan (depresif bozukluk) kaynaklı verilmiş gerçek raporlar olduğunu ifade eden Kutsi, "Bana konulan psikolojik ve ruhsal bozukluğa, henüz 14 yaşımda iken tanısı konulan 'Stevens Johnson Sendromu' etkili olmuştur. Bu hastalık nadir görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir sendromdur. Sahte olduğu iddia edilen raporlarda 10 doktorun imzası vardır. Haşmet Işıklı dışında diğer doktorların hiçbirisinin ceza davası yoktur" dedi.

Kutsi'nin avukatı Sabahattin Güman, müvekkilinin geçmişi araştırılmadan alınan bu üç raporun sahte olduğunu iddia etmenin 'lekelenmeme hakkına' aykırılık oluşturduğunu öne sürdü. Kutsi'nin iddianamede rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da 21 yıldan 60 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması isteniyor. Kutsi'nin de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede emekli Tabip Albay Dr. Haşmet Işıklı hakkında ise 302 yıla kadar hapsi isteniyor.

20-30 bin dolara sahte çürük raporu iddiası

İddianamede Kutsi'ye verilen raporlar incelendiğinde içeriğinde ve sürecinde hiçbir değişiklik yapılmadığı anlatılıyor. Kutsi'nin en son heyet raporunda 'askerlik yapmaya elverişlidir, komando olamaz' raporu aldığı halde 25 Kasım 2010 tarihi itibarıyla bakaya olarak arandığı bildirildiğinden daha önceki almış olduğu raporları da askerlikten kurtulmak amacıyla aldığı iddia ediliyor. İddianamede askerlikten kurtulmak isteyen şüphelilerin 20-30 bin dolar karşılığı sahte çürük raporu aldırdıkları öne sürülüyor.

Stevens Johnson nedir?

Stevens Johnson Sendromu cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlık. Gribe benzeyen belirtilerle başlayan hastalık, cildin üst katmanının ölerek dökülmesi ve ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar olarak görülüyor.