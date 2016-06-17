Rüşvet suçlamasında bir istifa daha



Brezilya petrolcülük şirketi Petrobras ile ilgili skandala adı karışan ve rüşvet almakla suçlanan Brezilya Turizm Bakanı Henrique Alves'in görevinden istifa etmesiyle, geçici Devlet Başkanı Michel Temer bir ay içinde üçüncü bakanını da kaybetmiş oldu.

Eski Petrobras yönetim kurulu üyesi ve baş tanık Sergio Machado müstafi turizm bakanına 2008 yılında 400 bin euro ödendiğini söyledi. Baş tanığın ifadesinde rüşvet skandalına adı karışan üst düzey 20 politikacı arasında senato başkanı ile iki eski bakan da bulunuyor. Rüşvet skandalında ilk kez Devlet Başkanı Michel Temer'in de adı geçti.

Gözler Roussef'de

İktidardaki Brezilya Demokratik Hareket Partisi'ni (PMDB)hedef alan istifa ve rüşvetçilik suçlamaları altı ay süreyle görevden el çektirilen Devlet Başkanı Dilma Roussef'in elini güçlendirdi. Roussef hakkındaki nihai karar 180 gün zarfında senato ve anayasa mahkemesi tarafından verilecek. Temer hükümetine gölge düşürten rüşvet skandalı Roussef'in göreve dönme ihtimalini arttırdı. Devlet gelirlerinin kullanılmasında ve bütçede usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Dilma Roussef'e altı ay süreyle görevden el çektirilmişti.

Brezilya'nın büyük inşaatçılık şirketlerinin kamu ortaklığı bulunan petrolcülük şirketi Petrobras'tan kârlı ihale alabilmek için verdikleri rüşvetler ülke siyasetinde deprem etkisi yaratmıştı. Çok sayıda politikacı ve işadamının mahkum edildiği skandalla ilgili olarak 40'ın üzerinde milletvekili ve senatör hakkında açılan soruşturmalar sürüyor.