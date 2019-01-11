Rüşvet soruşturması: 3 tutuklama

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ŞİRİNEVLER\'de dava dosyasında taraflardan rüşvet aldığı iddia edilen bilirkişi M.D., ona aracılık eden bilirkişi çalışanı S.Ö. ve rüşvet verdiği iddia edilen işadamı F.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şirinevler\'de 7 Ocak günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülmekte olan bir soruşturmada bilirkişi olarak görevlendirilen serbest muhasebeci M.D, dosyanın taraflarından bir iş adamına lehine bilirkişi raporu düzenleyebileceğini belirtti ve 25 bin lira rüşvet istedi. İş adamı ise durumu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bildirdi. İş adamı önceden seri numaraları alınan 25 bin TL\'yi bilirkişi M.D.\'ye verdi. Paraları alan M.D., polisin yaptığı operasyonla suç üstü yakalandı. M.D\'nin yine aynı dosyada taraf olan diğer iş adamı F.M’den de 25 bin lira rüşvet istediği, F.M\'nin M.D.\'ye 5 bin lira rüşvet verdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında bilirkişi M.D, iş adamı F.M ve rüşvete aracılık eden bilirkişi çalışanı S.Ö. çıkarıldıkları Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği\'nce \"rüşvet\" suçundan tutuklandı.