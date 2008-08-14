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Politika

Rüşvet sitesi hacklendi

AKP'li Dişli'nin rüşvet karşılığı yaptığı "iş takibi"ni gündeme getiren CHP'li Kılıçdaroğlu'nun web sitesi dün hacklendi.

14 Ağustos 2008 03:00

 AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin, Silivri'deki bir arsanın imar planında değişiklik yapılması karşılığı, "1 milyon dolar iş takibi parası" aldığını belgeleriyle gündeme getiren CHP Grup Bakanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun internetteki veb sitesi dün "hacklendi".

Kılıçdaroğlu'nun, www.kemalkilicdaroglu.com adresli web sitesini hackleyenler, büyük harflerle, "Yaşasın AKP, yeter artık muhalefet yaptığınız boş" diye yazdılar. Hacker olarak re DM'in imzasını attılar. Kılıçdaroğlu ise "Ben, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dişli'nin yolsuzluk ve usulsüzlüklerini gündeme getirdim. Veb sitemi 'hack'leyenler, 'Yaşasın yolsuzluk' diye yazmadıklarına şükrediyorum" dedi ve şunları ekledi:

Halkın bilgilenmesinden korkuyorlar

"Bu yapılan halkın doğru bilgi edinmesini engelemektir. Halkın bilgilenmesinden niye rahatsız olduklarını anlamış değilim. Güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi demokratik bir ülkede yolsuzlukların üzeri de örtülemez. Demek ki, bunların 'Adalet'i bu kadar. Gerçekten samimi iseler, örtmeye çalışmak yerine, yolsuzlukların üzerine gitsinler. AKP yandaşlığı veya herhangi bir parti taraftarlığı, gözleri kör etmemeli. Yapılan, demokrasi ve özgürlükler adına doğru bir davranış değil."

Kılıçdaroğlu, iş yoğunluğundan sitesini düzenli güncelleyemediğini, ancak bir dostunun "Açıkladığın yolsuzlukları kendi internet sitene de koy" uyarısı üzerine güncellediğini ve ardından bu olayla karşılaştığını söyledi.




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