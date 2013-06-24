T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rüşvet parasıyla Meclis kürsüsünde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken seçime kadar görev yapacak geçici hükümetin güven oylamasına milletvekili Ejder Aslanbaba'nın, "Bana rüşvet verdiler" sözü damga vurdu

24 Haziran 2013 10:46

KKTC rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Demokrat Parti'den istifa eden milletvekili Ejder Aslanbaba meclis kürsüsüne çıkıp kendisine rüşvet teklif edildiğini açıkladı. Kürsüye elinde parayla çıkan Aslanbaba, "Güven oylamasında 'evet' demem için bana rüşvet verdiler" dedi.

Demokrat Parti ve ulusal güçlerden aday gösterilmediği için istifa eden milletvekili Ejder Aslanbaba, eski partisi tarafından kendisine 7700 dolar rüşvet verildiğini öne sürdü.

Aslanbaba elindeki paralarla meclis kürsüsüne çıkarak Demokrat Parti -Ulusal Güçler Genel Başkanı Serdar Denktaş'ı suçladı.

KKTC milletvekili Aslanbaba, kendisine belediye başkanlığı ve maaş bağlama gibi vaatlerde bulunulduğunu da iddia etti.

Elinde pazarlığın ses kayıtları olduğunu ileri süren Aslanbaba, suç duyurusunda bulunduktan sonra söz konusu parayı bir okula bağışlayacağını da söyledi.

Ejder Aslanbaba'nın konuşması mecliste tepkiye yol açtı ve oturuma ara verildi.

ETİKETLER

rüşvetkıbrısmeclisejder aslanbaba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24