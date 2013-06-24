Rüşvet parasıyla Meclis kürsüsünde

KKTC rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Demokrat Parti'den istifa eden milletvekili Ejder Aslanbaba meclis kürsüsüne çıkıp kendisine rüşvet teklif edildiğini açıkladı. Kürsüye elinde parayla çıkan Aslanbaba, "Güven oylamasında 'evet' demem için bana rüşvet verdiler" dedi.

Demokrat Parti ve ulusal güçlerden aday gösterilmediği için istifa eden milletvekili Ejder Aslanbaba, eski partisi tarafından kendisine 7700 dolar rüşvet verildiğini öne sürdü.

Aslanbaba elindeki paralarla meclis kürsüsüne çıkarak Demokrat Parti -Ulusal Güçler Genel Başkanı Serdar Denktaş'ı suçladı.

KKTC milletvekili Aslanbaba, kendisine belediye başkanlığı ve maaş bağlama gibi vaatlerde bulunulduğunu da iddia etti.

Elinde pazarlığın ses kayıtları olduğunu ileri süren Aslanbaba, suç duyurusunda bulunduktan sonra söz konusu parayı bir okula bağışlayacağını da söyledi.

Ejder Aslanbaba'nın konuşması mecliste tepkiye yol açtı ve oturuma ara verildi.