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Yaşam

Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı

Polis, yutkunmakta zorlanan adama polis sırtına vurarak yardım etti

02 Mart 2020 13:44

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi. Başkan yardımcısı baskın sırasında kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştı. Yutkunmakta zorlanan adama polis sırtına vurarak yardım etti. 

Yerel medya, Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Juravlev’in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu.

Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.

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