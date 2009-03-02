Rüşvet kamerası ofiste seksi yakaladı

Rüşveti belgelemek için Ankara'daki tapu dairesine kamera yerleştiren polis, tapu müdürünün çalışanı ile masa üstünde yaptığı seksi kaydetti.



Rüşvet iddiaları artınca mali polis, Sincan Tapu Dairesi'ndeki klimalara gizli kamera yerleştirdi. Çalışanların gün boyu rüşvet aldığı, mesai sonrası paraları paylaştığı saptandı. 13 tapucu gözaltına alındı.



Masa fantezisi



Polisi asıl şaşırtan ise tapu müdürü Mevlüt Ç.'nin bir tapu çalışanı ile masa fantezisi ve bazı memurların "büro yakınlaşmalarının" kameraya takılması oldu. Bu görüntüler özel yaşamla ilgili olduğu için dosyaya girmeyecek.



13 kişi tutuklandı



Adliyeye sevkedilen 17 zanlıdan dördü bırakılırken, aralarında Sincan Tapu Müdürü Mevlüt Ç.'nin yer aldığı 13 kişi tutuklandı.



Görüntülerdeki kadın personel, polis dinlemesine de takıldı. Söz konusu kadının, Mevlüt Ç.'nin yakın arkadaşı ve zanlılar arasında yer alan bir emlakçıyla da telefonda "fantezi aşk" konuşmaları yaptığı belgelendi.



Ancak Ergenekon soruşturması kapsamındaki telefon dinlemelerinde özel hayat içerikli kayıtları delil olarak dosyaya ekleyen polis, tapudaki sevişme sahneleri ile telefon görüşmelerini "özel hayatın gizliliği" gerekçesiyle dosyaya eklemeyi uygun görmedi.



Parayı alan imzayı attı



Tapu çalışanlarının gün boyu aldıkları rüşveti kameralarla tespit eden mali polis, akşam mesai saati bitiminde memurların aldıkları rüşveti paylaştıklarını da görüntüledi. Tapu çalışanlarının, imza için beklettikleri vatandaşları, çekmeceyi açarak para atmaya zorladıkları belirlendi.



Memurların, dosya arasında gelen paraları önce masa üzerine bıraktığı, ardından da buradan alarak ceplerine koyduğu tespit edildi. Kamera görüntülerinde, paralar alındıktan sonra imzalar atılarak işlemlerin tamamlandığı da kayıtlara geçti.

