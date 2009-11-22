Rüştü'nün FB'ye karşı galibiyet özlemi bitti

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek ligde zirveye bir adam daha yaklaşırken, siyah-beyazlıların deneyimli kalecisi Rüştü Reçber de ayrı bir sevinç yaşadı.

Sakatlığı nedeniyle hafta başından bu yana derbide oynayıp oynayamayacağı tartışılan, ancak dev maçta kaleyi koruyan Rüştü Reçber, Beşiktaş formasıyla eski takımı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Rüştü'nün bu akşamki maça dek Beşiktaş kalesinde görev yaptığı 4 Fenerbahçe derbisinde de siyah-beyazlı takım sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

Bu sezon Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş'ın yaptığı 12 maçtan (hükmen galibiyetle sonuçlanan Ankaraspor maçı dışında) 6'sında kaleyi koruyan 36 yaşındaki Rüştü Reçber, 4 kez meşin yuvarlağı ağlardan çıkardı, bu gollerden 3'ünü Galatasaray derbisinde yedi.

Rüştü, sezon başında Fenerbahçe ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan TFF Süper Kupa maçı bitiminde hakeme yönelik sözleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçla cezalandırılmış, daha sonra bu cezası Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirilmişti.

Beşiktaş'ın, kalesini Hakan Arıkan ile Rüştü Reçber'in koruduğu son maçlarda Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde aldığı sonuçlar şöyle:

Sonuç

Tarih Organizasyon Stat (BJK-FB) Kaleci

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05.08.2007 TFF Süper Kupa Köln Rhein Energie 1 - 2 Hakan Arıkan

03.11.2007 Lig FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2 Hakan Arıkan

29.03.2008 Lig BJK İnönü 1 - 2 Rüştü Reçber

29.11.2008 Lig FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2 Rüştü Reçber

03.05.2009 Lig BJK İnönü 1 - 2 Rüştü Reçber

13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 4 - 2 Hakan Arıkan

02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 0 - 2 Rüştü Reçber

21.11.2009 Lig BJK İnönü 3 - 0 Rüştü Reçber

(ÇET-TAŞ-İLK-İN) 23:20 21/11/09 "