T24 LogoT24 Logo
Spor

Rüştü Rençber'den Başakşehir'in Çanakkale koreografisine: Atatürk'ü göremedim!

Başakşehir'den Atatürk'süz Çanakkale koreografisi

19 Mart 2018 14:55

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele öncesinde Başakşehirli taraftarlar tarafından yapılan koreografi tartışma konusu oldu.

Eski Milli kaleci Rüştü Rençber, yayıncı kuruluşta maç sonu yaptığı yorumlarda koreografiyi eleştirdi.

İşte Rüştü'nün o yorumu:

"Başakşehir’in koreografisinde Atatürk’ü göremedim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dikkatimi çekti. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları dedik, öyle değil mi?"

ETİKETLER

Başakşehirkoreografieski milli kaleciRüştü RençberAtatürkeleştirimaç sonuBeşiktaşÇanakkale18 mart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24