Rüştü Rençber'den Başakşehir'in Çanakkale koreografisine: Atatürk'ü göremedim!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele öncesinde Başakşehirli taraftarlar tarafından yapılan koreografi tartışma konusu oldu.

Eski Milli kaleci Rüştü Rençber, yayıncı kuruluşta maç sonu yaptığı yorumlarda koreografiyi eleştirdi.

İşte Rüştü'nün o yorumu:

"Başakşehir’in koreografisinde Atatürk’ü göremedim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dikkatimi çekti. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları dedik, öyle değil mi?"