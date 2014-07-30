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Yaşam

Rüştü Reçber'in villası son anda yanmaktan kurtarıldı

Kartal'da bilinmeyen bir neden le çıkan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı

30 Temmuz 2014 12:20

Kartal Cevizli Orhantepe Mahallesi'nde çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana ve villalara ilerlemeye başladı. Olay yerine Kartal, Maltepe, Kayışdağı ve Kadıköy itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken  havadan söndürme helikopterleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Sıçramaması için yoğun bir çalışma başlattı. Eski milli kaleci Rüştü Reçber'e ait olan villada yanmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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