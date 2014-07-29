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Yaşam

Rüştü Reçber'in evi yanıyordu

Kartal Dragos'ta çalılıklarda başlayan yangının aralarında eski milli kaleci Rüştü Reçber'in evinin de bulunduğu villalara sıçraması son anda önlendi

29 Temmuz 2014 22:28

Kartal Dragos'ta çalılık alanda çıkan yangın, civardaki villaları tehlikeye attı. İtfaiyenin havadan ve karadan müdahalesi sonucu, eski milli kaleci Rüştü Reçber'e ait olan villa da yanmaktan kurtarıldı.

DHA’nın haberine göre, Kartal Cevizli Orhantepe Mahallesi'nde çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana ve villalara ilerlemeye başladı. Olay yerine Kartal, Maltepe, Kayışdağı ve Kadıköy itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken havadan söndürme helikopterleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Sıçramaması için yoğun bir çalışma başlattı. Eski milli kaleci Rüştü Reçber'e ait olan villada yanmaktan son anda kurtarıldı.

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