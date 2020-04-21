Rüştü Reçber: Rijkaard'ın tutumunu beğenmedim, ilk günden beri beni istemedi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığını atlatan eski milli kaleci Rüştü Reçber, Barcelona'da kendisini istemeyen ismin, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Frank Rijkaard olduğunu söyledi.

Rüştü Reçber, Barcelona'da forma giydiği dönemde teknik direktör Frank Rijkaard ile yaşadığı sorunları ve Koronavirüs salgını ile ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.



Barcelona'nın kendisine Koronavirüs tedavisi sürecinde büyük destek verdiğini söyleyen efsane isim, "Koronavirüs süreci boyunca birçok insanın desteğini aldım. Barcelona kulübü de beni unutmadığını gösterdi ve destek verdi. Eski başkan Sandro Rosell de beni aradı. Onun haricinde de birçok kişi aradı" dedi.

"Rijkaard bana güvenmedi"

Barcelona'da forma giydiği dönem hakkında da sözlerine devam eden Reçber, "Barcelona'yı hayalimi gerçekleştirdiğim bir aşama olarak görüyorum, çok mutlu olmuştum.



Açıkçası orada fazla kalamadım. Teknik direktör Frank Rijkaard'ın tutumunu beğenmedim. Çünkü ilk günden beri beni istemedi ve bana güvenmedi" şeklinde konuştu.

"Vücudum zayıf düştü"

Son olarak sağlığı hakkında konuşan Reçber, "Yavaş yavaş kendime geliyorum. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Vücudum biraz zayıf düştü, çok yoğun bir tedaviyle yüzleşmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.