ABD'den dönen eşi 14 gün karantina kuralına uymamıştı; Rüştü Reçber'in Koronavirüs testi pozitif çıktı!

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Reçber'in hastaneye yatırıldığı belirtilirken, eşinin ve çocuklarının testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eski milli kalecinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını açıkladı. Işıl Reçber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İyi geceler... Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü'yü Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli..."

ABD'den dönen Işıl Reçber, 14 gün karantina kuralına uymamıştı

Reçber'in eşi Işıl Reçber, ABD seyahatinden dönüp 14 güne evde kalma kuralına uymadı. Reçber'in güzellik merkezine gittiği görüldü.

Reçber, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz" dedi.

14 gün boyunca evde kalması, insanlarla temas kurmaması gerektiği hatırlatılan Reçber, hatasını şöyle savunmuştu:

"Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum."

TIKLAYIN - ABD'den dönüp 14 gün karantina kuralına uymayan Işıl Reçber: Kliniğimde bağışıklık sistemini güçlendirecek uygulama yapıyoruz

Barcelona'dan 'Yanındayız' mesajı

Reçber'in formasını giydiği İspanya La Liga devi Barcelona, haberin ardından eski milli futbolcuya destek mesajı paylaştı. "Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız!" denilen mesaj şöyle: