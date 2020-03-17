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ABD'den dönüp 14 gün karantina kuralına uymayan Işıl Reçber: Kliniğimde bağışıklık sistemini güçlendirecek uygulama yapıyoruz

17 Mart 2020 15:13

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, ABD seyahatinden dönüp 14 güne evde kalma kuralına uymadı. Reçber'in güzellik merkezine gittiği görüldü.

2. Sayfa programına açıklama yapan Reçber, ABD seyahati sonrası evde kalmayıp güzellik merkezine gitmesine yönelik tepkilere yanıt verdi.

Reçber,  “Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz” dedi.

14 gün boyunca evde kalması, insanlarla temas kurmaması gerektiği hatırlatılan Reçber, hatasını şöyle savundu: “Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum.”

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