Russia Today: İsrail Suriye'yi vururken Türk üssü kullandı

İsrail'in 5 Temmuz'da Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan askeri üsse düzenlediği hava saldırısını bir Türk üssünü kullanarak gerçekleştirdiği iddia edildi.

Rusya'nın İngilizce yayın yapan resmi kanalı RT'ye konuşan "güvenilir" bir kaynak, İsrail'in Suriye'yi vurmak için Türkiye'ye ait bir üssü kullandığını öne sürdü.

RT'deki haberde, “Kaynağımız İsrail uçaklarının Türkiye sınırları içindeki bir askeri üsten havalandığını ve Suriye hava sahasına girmemek için Lazkiye’ye deniz üzerinden gittiğini açıkladı” denildi.

Haberde Türkiye’nin başka bir Müslüman ülkeye saldırılması için İsrail’e hava üssünü açtığı bilgisinin doğrulanması halinde, ülkede ciddi bir karmaşanın yaşanabileceği belirtildi.

Suriye'nin sahip olduğu Yakhont füzelerini imha eden 5 Temmuz’daki hava saldırısının hemen ardından Özgür Suriye Ordusu, saldırıdan kendilerinin sorumlu olmadığını açıkladı.

'İsrail uçakları Türkiye'den kalktı'ya yanıt



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İsrail uçaklarının Türkiye'den kalkarak Suriye'yi vurduğu iddialarını yalanladı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever’in sorularını yanıtladı.

Rusya'nın İngilizce yayın yapan televizyonu "Russia Today"in Ortadoğu muhabiri Paula Slier, Suriye'nin Lazkiye kentindeki cephaneliği vuran İsrail savaş uçaklarının Türkiye'deki bir askeri üsten havalandığını iddia etmişti.

İddiaya göre, İsrail savaş uçakları, Türkiye'deki bir askeri üsten havalanarak, Akdeniz üzerinden Lazkiye'deki askeri cephaneliği havaya uçurdu.

"Russia Today" muhabiri saldırının, Rusya'nın Suriye'deki Tartus askeri üssüne 80 kilometre mesafede meydana geldiğini ileri sürmüş ve İsrail ile Türkiye'nin bu konuda açıklama yapmaktan kaçındığını belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu iddiaları kesin dille yalanladı: "Bu haber çıkartılarak Türkiye ile Mısır arasında fitne çıkarma çabası var. Hiç karşılığı olmayan bir haber. Ama bir yayın organı ki bunların sicili bellidir, benzer haberleri yayan üçüncü bir yayın organı. Bunlar hep manipülatif haberler. Türkiye'nin İsrail'le işbirliği yaptığı iddia edilerek Ortadoğu politikasını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar."