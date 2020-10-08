Russell Westbrook, temizlik görevlilerine 65 bin TL bahşiş bıraktı

NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Russell Westbrook, play off maçları süresince konakladıkları otelin temizlik görevlilerine 8 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) bahşiş verdi.



Houston Rockets'ın yıldız basketbolcusu Russell Westbrook, otel görevlilerine büyük bir jest yaptı. Oteldeki hizmetten oldukça memnun kalan Westbrook, otelden ayrılırken 8 bin dolar yaklaşık 65 bin TL bahşiş bıraktı.

Dallas Morning News'in haberine göre, bir teşekkür mektubu bıraktığını doğrulayan Westbrook; "Bize çok iyi baktılar. İşlerini üst düzeyde yapmak için zaman ve enerji harcadılar. Doğru olan buydu. Doğru olanı yapmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Rockets, 2020 play offlarında 9 Temmuz'dan 13 Eylül'e kadar Disney World kompleksinde konakladı.