Russell Westbrook, 55 yıllık rekoru egale etti

Oklahoma City Thunder'ın yıldız guardı Russell Westbrook, Milwaukee Bucks karşısında bu sezonki 41'inci triple-double'ını yaptı ve Oscar Robertson'ın 55 senelik rekorunu egale etti.

Kevin Durant'in sezon başında ayrılmasından sonra Oklahoma City Thunder'da ipleri ele alan ve harika bir sezon geçiren Russell Westbrook, sadece 27 dakika sahada kaldığı Milwaukee Bucks karşılaşmasında bu sezonki 41'inci triple-double'ını gerçekleştirdi ve Oscar Robertson'un erişilmesi imkansız gözüken rekorunu egale etti.

''Asla hayal edemeyeceğim kutsanmış bir maç''



Eurosport'un haberine göre, Thunder'ın seyircisi önünde 110-79 kazandığı karşılaşmanın henüz ilk yarısında 12 sayı, 8 ribaund ve 8 asist üreten yıldız guard, üçüncü çeyreğin bitimine 9:17 kala Taj Gibson'a yaptığı asistle bu sezon 41'inci kez üç istatistikte çift haneye ulaştı ve Oscar Robertson'ın 1961-1962 sezonunda kırdığı rekoru 55 yıl aradan sonra egale etti. Karşılaşmayı 12 sayıyla tamamlayarak bu sezonki en düşük skorunu yapan Westbrook, ''Asla hayal edemeyeceğim kutsanmış bir maç'' olarak tanımladığı geceyi 12 sayı, 13 asist ve 13 ribaund ile tamamladı.

Kariyerindeki 78'inci triple-double'ı gerçekleştirerek tüm zamanlar listesinde de Wilt Chamberlain'i yakalayan ve dördüncü sıraya yerleşen 28 yaşındaki basketbolcunun önünde 107 triple-double ile Jason Kidd bulunuyor.

Bu sezon gerçekleştirdiği 41 triple-double'ın 13'ünü üçüncü çeyrek bitmeden gerçekleştirerek insan sınırlarını zorlayan Westbrook'un Oscar Robertson'ın sezon rekorunu kırması için önünde 5 maç var.

16 asiste ihtiyacı var

31.6 sayı, 10.7 ribaund ve 10.4 asist ortalamalarıyla oynayan Westbrook'un sezonu triple double istatistikleriyle tamamlaması için sadece 16 asiste ihtiyacı var. 820 ribaund barajını bu maçta aşan ve 804 asiste erişen süper yıldız kalan maçlarda 16 asist daha yaptığı takdirde tarihe geçen sezonunu taçlandıracak.