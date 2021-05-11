Russell Westbrook, 47 yıllık rekoru tarihe gömdü!

Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook, 125-124 kaybettikleri Atlanta Hawks karşılaşmasında kariyerinin 182'inci "triple double"ını yaparak NBA rekorunun yeni sahibi oldu.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Hawks'ın, konuk ettiği Wizards'ı tek sayı farkla yendiği maçta NBA rekoru kırıldı.

Sezonun 38. galibiyetini alarak konferansında 5. sırada yer alan Hawks'ta Trae Young 36 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, John Collins 28 sayı ve 8 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 25 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Clint Capela 22 ribaunt, 10 sayı ve 4 blokla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 37. kez kaybeden konferans 10'uncusu Wizards'ta all-star Russell Westbrook 28 sayı, 21 asist ve 13 ribauntla kariyerinin 182. "triple double"ını yaparak Oscar Robertson'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

NBA'de günün sonuçları

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 125-124

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 102-111

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 115-110

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 146-125

Golden State Warriors-Utah Jazz: 119-116

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 140-129