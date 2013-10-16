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Russell Crowe'yi okuldan içeri almadılar

Cem Yılmaz’ın filmde rol almayabileceğini açıklayan Russel Crowe, 'belki onun yerine başkası da oynayabilir' dedi

16 Ekim 2013 14:27

The Water Diviner” filminin çekimleri için Türkiye’de mekan arayışına devam eden Russell Crowe, önceki gün İstanbul Erkek Lisesi’ne girmek istedi ama görevli engeline takıldı.

Çanakkale Savaşı konulu filmi için mekan arayan oyuncu, 50 öğrencisi o savaşta şehit düşen İstanbul Erkek Lisesi’ni de ziyaret etmek istedi. Ama kapıdaki görevli, “Hoop, içeriye girmek yasak, alamayız hemşerim” diyerek Türk sandığı Crowe’un yolunu kesti.

Okul müdürünün araya girmesiyle sorun çözüldü. Russell Crowe, sadece okulu gezmekle kalmadı, şehit öğrencilerin hikayesini dinleyip notlar da aldı.

Birkaç gün önce akşam yemeğinde buluştuğu Cem Yılmaz’ın filmde rol almayabileceğini açıklayan Crowe, “Belki onun yerine başkası da oynayabilir. Şimdilik net bir şey söyleyemem çünkü bu bilgiler gizli. Ama Türk oyuncularla çalışmayı çok istiyorum. Çekimlerimiz aralıkta başlayacak” dedi.

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