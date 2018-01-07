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Yaşam

Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ’a övgü

Russell Crowe, sosyal medya hesabından Tatlıtuğ’a övgü dolu sözler söyledi

07 Ocak 2018 22:32

Çanakkale Savaşı’nın anlatılacağı bir filmde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif gittiğini öğrenen dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, sosyal medya hesabından Tatlıtuğ’a övgü dolu sözler söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ’a, Çanakkale Savaşı’nın anlatılacağı bir filmde Atatürk’ü canlandırması için teklif götürüldüğü öne sürülmüştü. Bu haberi internet sitelerinde gören dünyaca ünlü aktör Russell Crowe ise Türk oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi.

NTV'nin haberine göre, daha önce ‘Son Umut’ adlı filmle Türk izleyicisinin karşısına çıkan Crowe, yaklaşık 3 milyon takipçisi olan Twitter hesabından Tatlıtuğ için “Kıvanç, çok iyi aktör” yazdı. 



Tatlıtuğ’dan bu duruma yanıt gecikmedi. Yakışıklı oyuncu da Oscar ödüllü Crowe'un yeni yılını kutlayarak kendisi için söylediği sözler için teşekkür etti. Tatlıtuğ’a teklif götürülen film, Avustralya’dan Çanakkale Savaşı için yola çıkan Anzak askerlerinin karşısına ilk dikilen iki gizli kahramanı hikâyesini anlatacak.

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