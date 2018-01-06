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Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

"Kıvanç, çok iyi aktör”

06 Ocak 2018 20:26

Çanakkale Savaşı’nın anlatılacağı filmde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif gittiğininin gazetelerde yer almasının ardından Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, Twitter'da Tatlıtuğ'la ilgili paylaşımda bulundu. Crowe, Tatlıtuğ'un çok iyi bir oyuncu olduğunu söylerken; Tatlıtuğ da paylaşımdan dolayı Oscarlı oyuncuya teşekkür edip yeni yılını kutladı.

Çanakkale Savaşı’nın anlatılacağı filmde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif gittiğini öğrenen Russell Crowe, resmi Twitter hesabından "Kıvanç, çok iyi aktör” diye tweet attı. 

Kıvanç Tatlıtuğ da ünlü oyuncunun bu sözlerine kayıtsız kalmadı. Tatlıtuğ, Twitter hesabından Oscar ödüllü oyuncunun yeni yılını kutlayarak kendisi için söylediği güzel sözler için teşekkür etti.

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