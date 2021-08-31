Russell Crowe'un yeni filmi "Poker Face"in çekimleri sette çıkan Covid-19 vakası nedeniyle durduruldu

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un yönettiği ve başrolünde yer aldığı gerilim filmi “Poker Face”in setinde doğrulanmış yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası bulundu. Filmin Avustralya'daki çekimleri durduruldu.

Russell Crowe kişisel Twitter hesabından vakayı doğrulayarak "Maalesef Poker Face çekimimizin bitiminden 6 gün sonra, ekibimiz arasında teyit edilmiş pozitif Covid-19 vakası çıktı. Covid-19 ekibimiz ve NSWHealth tarafından ikinci bir olası pozitif vaka araştırılıyor" dedi.

Set ekibinin çekimler boyunca maskeli olduğunu söyleyen Crowe, oyuncu kadrosu ve ekibin haftada üç kez Covid-19 testi verdiği katı protokolleri anlattı.

Teknoloji milyarderini canlandıran Crowe'un film seti, Sidney'de insanların yalnızca egzersiz, alışveriş ve sağlık gibi temel nedenlerle evlerinden çıkmalarına izin verildiği bir zamanda devam ederek tartışmalara yol açtı. Filmin bazı sahneleri karantina bölgesinden sadece 15 dakika uzaklıktaydı.