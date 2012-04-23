Russell Crowe Nuh Peygamber'i canlandıracak

Ünlü aktör Russell Crowe, Darren Aronfsky'nin 'Noah' adlı filminde Nuh Peygamber'i canlandırmaya hazırlanıyor.

Paramount Pictures ve New Regency Productions, aylardır devam eden tartışmalara son vererek Russell Crowe'un Darren Aronfsky'nin "Noah" adlı filminde başrol oynayacağını açıkladı.

Tevrat'ın Tekvin (Yaratılış) bölümünde anlatılan Nuh Peygamber ve tufandan kaçmak için inşa ettiği gemiyle ilgili filmin çekimlerine Temmuz ayında İzlanda ve New York'ta başlanacak.

Filmin Mart 2014'te gösterime girmesi bekleniyor.

2000 yılında "Gladyatör" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Crowe, ünlü matematikçi John Nash'i canlandırdığı "Akıl Oyunları" filmiyle de Oscar'a aday gösterilmişti.

1998 yılında çektiği "Pi" filmiyle Sundance Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Aronofsky ise geçen yıl Natalie Portman'a çok sayıda ödül kazandıran "Siyah Kuğu" filmiyle Oscar'a aday gösterilen yönetmenler arasında yer almıştı.