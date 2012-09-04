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Russell Crowe denizde kayboldu

Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, denizde kanoyla seyahat ederken yolunu kaybedince, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı

04 Eylül 2012 13:19

Gladyatör filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını alan aktör Russell Crowe, New York’un güneydoğusunda bir ada olan Long Island’da geçen cumartesi kano ile açıldıktan sonra yolunu kaybetti.

Long Island'da, 2014'te gösterime girecek olan Nuh filminin çekimlerine devam eden 48 yaşındaki aktör ve yanındaki arkadaşı, havanın da kararmasıyla karaya dönüşte zorlandı.

İkilinin imdadına devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik botu yetişti.

Kendilerine seslenerek yardım isteyen Russell ve arkadaşını bota alan görevliler onları denize açıldıkları yer olan 10 mil ötedeki Cold Spring limanına götürdü. (ntvmsnbc)

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