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Kültür-Sanat

Russell Crowe: Cannes'a ilk gittiğimde cebimde otel parası yoktu

"Hayat, kendisine merak içinde yaklaşan insanlara her zaman beklenmedik sürprizler sunuyor"

10 Haziran 2016 21:46

Yönetmen Shane Black'in 'İyi Adamlar' adlı komedi filminde Ryan Gosling ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Russell Crowe, 1991 yılında Cannes Film Festivali'ne geldiğinde otelde kalacak parası bulunmadığı için birinin evinde kanepede uyuduğunu söyledi.

’İyi Adamlar' filminin prömiyerinin yapılacağı Cannes Film Festivali'nde Sputnik'e konuşan Crowe, kırmızı halıda ilk kez yürüdüğünde ayakkabısının delik olduğunu belirterek, "Yağmur yağıyordu ve her adımda ayakkabım daha fazla su alıyordu. Film başladığında lavaboya gittim ve çorabımın suyunu sıktım. Bu benim için bir tecrübeydi" dedi.

"Hayat, kendisine merak içinde yaklaşan insanlara her zaman beklenmedik sürprizler sunuyor" diye devam eden Crowe, her şeyden ders çıkarılması gerektiğinin ifade etti.

Ünlü aktör, başkalarına hoş gözükmek için hiçbir zaman kimsenin 'botlarını yalamayacağını' vurguladı.

 

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