Russell Brand boşanmak için 20 milyon sterlin istedi



T24 - Russell Brand pop yıldızı Katy Perry’den boşanmak için 20 milyon sterlin istedi. Ünlü komedyen 14 aylık evlilikleri süresince sahip oldukları her şeyin yarısını talep etti.





Russell Brand, Katy Perry ile 2010’da evlendiklerinde herhangi bir anlaşma imzalamadıkları için Kaliforniya kanunlarına göre söz konusu servetin yarısına sahip olabilir. Russell Brand geçen cuma, Noel’i ayrı geçirmelerinin ardından boşanma işlemlerini başlattıklarını açıklamıştı.



Radikal gazetesinde yer alana habere göre; 2009 MTV ödüllerinde tanışan çiftin boşanma gerekçesiyse ‘şiddetli geçimsizlik’ olarak açıklandı. Katy Perry’nin en yakın arkadaşı Rihanna boşanma haberlerini duyar duymaz Perry’yi Barbados’a çağırarak kankasına moral vermek istedi.





