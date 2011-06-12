T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Russel Crowe'a 'sünnet' tepkisi

Gladyatör, Akıl Oyunları filmlerinin ünlü Avustralyalı yıldızı Russell Crowe, Twitter’daki hesabına sünnetin aptalca olduğunu yazınca tepki çekti.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - Gladyatör, Akıl Oyunları filmlerinin ünlü Avustralyalı yıldızı Russell Crowe, Twitter’daki hesabına sünnetin aptalca olduğunu yazınca tepki çekti.

Sünnet özrü

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Oscar ödüllü oyuncu geçen perşembe günü Yahudi yönetmen arkadaşı Eli Roth’a “Sünnet barbarca ve aptalca. Siz kimsinizki doğal olanı düzeltiyorsunuz? Tanrı’nın gerçekten bir parça deri bağışına ihtiyacı var mı? Bebekler mükemmeldir” diye yazdı. Tweet kısa zamanda hızla yayıldı, özellikle Yahudiler tepki gösterip tabloid basında “Yahudi düşmanı” yorumları çıktı.

Geri adım atan aktör önceki gün özür dileyerek “Yanlış anlaşıldım. Kimseyi incitmek istemedim” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24