Russel Crowe'a 'sünnet' tepkisi

T24 - Gladyatör, Akıl Oyunları filmlerinin ünlü Avustralyalı yıldızı Russell Crowe, Twitter’daki hesabına sünnetin aptalca olduğunu yazınca tepki çekti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Oscar ödüllü oyuncu geçen perşembe günü Yahudi yönetmen arkadaşı Eli Roth’a “Sünnet barbarca ve aptalca. Siz kimsinizki doğal olanı düzeltiyorsunuz? Tanrı’nın gerçekten bir parça deri bağışına ihtiyacı var mı? Bebekler mükemmeldir” diye yazdı. Tweet kısa zamanda hızla yayıldı, özellikle Yahudiler tepki gösterip tabloid basında “Yahudi düşmanı” yorumları çıktı.

Geri adım atan aktör önceki gün özür dileyerek “Yanlış anlaşıldım. Kimseyi incitmek istemedim” dedi.