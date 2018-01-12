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Dünya

Rusların yurt dışı tatillerinde en çok harcama yaptığı yerler belirlendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak (DHA) - Rus turistler yeni yıl tatillerinde en çok harcamayı Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya ve Tayland seyahatlerinde yaptılar

12 Ocak 2018 18:18

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak (DHA) - Rus turistler yeni yıl tatillerinde en çok harcamayı Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya ve Tayland seyahatlerinde yaptılar. En düşük harcamaların ise Belarus ve Polonya’da yapıldığı tespit edildi.
“Yandex. Dengi” analistleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, Rusların yeni yıl tatili yolculuklarında en yüksek işlem çekinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu saptandı. Turistler bir seferde ortalama 6670 ruble harcadılar. 600 binden fazla kart verisi değerlendirildi.
İkinci sırada 4605 ruble ile Avusturya, üçüncü sırada 4559 ruble ile Tayland yer alıyor. İlk beşe 3953 ruble ile Ermenistan ve 3708 ruble ile Almanya dahil oldu. Kıyaslamak gerekirse, 2017 yaz aylarında Rus turistler en çok 5470 ruble ile Almanya’da, 4604 ruble ile Tayland\'da ve 4158 ruble ile Türkiye’de harcama yaptılar.
En az harcama yapılan ülkeler ise1295 ruble ile Belarus , 1499 ruble ile Polonya ve 1426 ruble Gürcistan’da yapıldı.

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