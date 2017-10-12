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Dünya

Rusların yarısı Suriye’de operasyonun "zafere dek" sürmesini destekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ekim (DHA) – Rusların büyük çoğunluğu, Rusya’nın Suriye’de hedeflerine ulaştığını ve "zafer elde edinceye dek operasyonlara devam etmesi" gerektiğini bildirdi

12 Ekim 2017 14:46

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ekim (DHA) – Rusların büyük çoğunluğu, Rusya’nın Suriye’de hedeflerine ulaştığını ve \"zafer elde edinceye dek operasyonlara devam etmesi\" gerektiğini bildirdi.
Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM) tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşların yüzde 78’i Rusya’nın Suriye’de hedeflerine ulaştığını düşünüyor. Aynı zamanda yüzde 54’ü Suriye’deki operasyonlara devam edilmesi gerektiğini dile getirdi ” denildi.
Özellikle 45 yaş üzerindeki vatandaşların yüzde 60’ı askeri operasyona devam edilmesi gerektiğini söylerken, yüzde 34’ü Rusya’nın Suriye’de amacına ulaştığını ve operasyona son vermesi gerektiğini belirtti.
Operasyona devam edilmesi gerektiğini düşünenlerin yüzde 29’u bu tavırlarını terörün sona ermesi gerektiği ve yüzde 25’i başlanan işin sonunun getirilmesi nedenleriyle açıkladılar.
Bunun aksine ankete katılanların yüzde 24’ü Rus askerlerinin yaşamlarını yitirdiklerini ve bu yüzden operasyonun sona ermesi gerektiğini kaydetti.
29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen ankete18 yaşından büyük 1,200 kişi katıldı. (Fotoğraflı)

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