Rusların tercihi Türkiye

Rusya Turizm Endüstrisi Başkanı Sergey Şpilko, Rusların tatil için Rus kentleri yerine Türkiye ve Bulgaristan'ı tercih ettiğini söyledi.



Şpilko, Rus İnterfaks ajansında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Bulgaristan'daki tatilin Rusya içinde tatil yapmaktan daha ekonomik olduğunu belirterek, "Bu böyle devam ederse, önümüzdeki sezon da bu denge Rusya aleyhine olacak" dedi.



Antalya'da her şey dahil sistemiyle çalışan bir otelde 2 kişilik bir tur paketinin 2 bin 300 dolar civarında olduğunu belirten Şpilko, oysa Rusya'nın güneyindeki tatil kentlerinde aynı tur paketinin sadece 3 öğün yemek (içki hariç) fiyatının 3 bin dolar civarında olduğuna dikkat çekti.



Şpilko, benzer bir tatilin Sibirya'da yapılması halinde aynı paket için uçak bileti hariç yaklaşık 2 bin dolar ödenmesi gerektiğini kaydetti.

