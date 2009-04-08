T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rusların tercihi Türkiye

Rusya Turizm Endüstrisi Başkanı Şpilko, Rusların tatil için Rus kentleri yerine Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

08 Nisan 2009 03:00

Rusya Turizm Endüstrisi Başkanı Sergey Şpilko, Rusların tatil için Rus kentleri yerine Türkiye ve Bulgaristan'ı tercih ettiğini söyledi.

Şpilko, Rus İnterfaks ajansında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Bulgaristan'daki tatilin Rusya içinde tatil yapmaktan daha ekonomik olduğunu belirterek, "Bu böyle devam ederse, önümüzdeki sezon da bu denge Rusya aleyhine olacak" dedi.

Antalya'da her şey dahil sistemiyle çalışan bir otelde 2 kişilik bir tur paketinin 2 bin 300 dolar civarında olduğunu belirten Şpilko, oysa Rusya'nın güneyindeki tatil kentlerinde aynı tur paketinin sadece 3 öğün yemek (içki hariç) fiyatının 3 bin dolar civarında olduğuna dikkat çekti.

Şpilko, benzer bir tatilin Sibirya'da yapılması halinde aynı paket için uçak bileti hariç yaklaşık 2 bin dolar ödenmesi gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER

tatilgezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24