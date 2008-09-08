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Dünya

Rusların Karayip misillemesi

Rusya, Karadeniz'deki ABD gemilerine misilleme olarak Venezuela ve Bolivya ile Karayipler'de ortak tatbikat yapacak

08 Eylül 2008 03:00

Rusya, ABD’nin Karadeniz’e savaş gemileri göndermesine misilleme olarak Washington’la ilişkileri gergin olan Venezuela ile ortak bir askeri tatbikat düzenleme kararı aldı.
Rus basınında yer alan haberlere göre, Venezuela ile Bolivya’nın 10-14 Kasım’da yapacağı tatbikatta Rusya’nın Pasifik donanmasıyla temsil edilmesine karar verildi. Karayip Denizi’nde yapılacak ortak tatbikatta Rusya dört savaş gemisi ve yaklaşık 1000 askeriyle yer alacak.
Venezuela donanmasından Amiral Salbatore Cammatara Bastidas, ”Böyle bir tatbikat ilk kez düzenleniyor. Bizim için çok önemli. Rus savaş gemilerinin katılması ülkelerimiz arasındaki dostluğu güçlendirecek” dedi.

Chavez davul çalacak

Venezuela tatbikata savaş uçakları, gemiler ve denizaltılarla katılacak. Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez daha önce yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarıyla gemilerini ülkesinde görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, ”Gelirlerse hoş gelirler. Hatta sevincimizden davul bile çalarız” demişti. Her fırsatta ABD’ye çatan Chavez, Güney Osetya bunalımında Moskova’ya açık destek veren az sayıda liderden biriydi.

Rusya’nın ABD’nin yanı başında sayılabilecek bir bölgede Venezuela ile tatbikat düzenlemesinin Kafkasya’da gergin bir sürecin başlamasından bu yana Karadeniz’e çok sayıda Amerikan ve NATO gemisinin girmesine misilleme niteliği taşıdığı sanılıyor.
Rus yetkililer, gelişmiş savaş gemilerinin Gürcistan’a insani yardım görüntüsü altında silah götürdüğünü savunuyor. Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev önceki gün, ”Merak ediyorum, biz de Karayip bölgesindeki fırtınalardan etkilenen ülkelere donanmamızla insani yardım göndersek acaba Amerikalıların tepkisi ne olurdu?” diye sordu.

Son olarak Amerikan 6. filosunun bayrak gemisi USS Mount Whitney Gürcistan’ın Poti limanına yanaşmıştı. Rus yetkililer, ağır tonajlı Amerikan gemilerinin Karadeniz’e girmesinin Montrö Antlaşması ile çelişip çelişmediğinin araştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler’e başvurmayı düşündüklerini söylüyor.

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