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Bilim / Teknoloji

Rusların faresi uzaydan döndü

Rusya'nın bir ay önce uzaya gönderdiği fare ve kertenkeleleri taşıyan uzay kapsülü Dünya'ya döndü

20 Mayıs 2013 10:35

Bir araştırma için 1 ay önce uzaya gönderilen fare ve kertenkeleler, dünyaya geri döndü.

Hayvanlar, uzaydaki ağırlıksız ortam ve uçuşla ilgili diğer faktörlerin hücre yapısına etkilerini araştırmak amacıyla uzaya gönderilmişti.

Hayvanları taşıyan uzay kapsülünün Rusya'nın Orenburg kentindeki bir tarlaya inişini görüntüleyen Rus devlet televizyonunun haberinde, hayvanların hayatta oldukları belirtildi.

Moskova'daki Tıbbi ve Biyolojik Problemler Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vladimir Scychov, hayvanların ilk kez uzayda, tek başlarına bu kadar uzun süre kaldıklarını vurguladı.

Fare ve kertenkeleler, testlerden geçirilmek üzere Orenburg'dan uçakla başkent Moskova'daki enstitüye nakledilecek.

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