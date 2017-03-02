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Dünya

Rusların 3'te 1'i Sovyetler Birliği'nin çöküşünden utanç duyuyor

En çok gurur duyulan tarihi olay ise yine SSCB'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferi oldu.

02 Mart 2017 01:58

Rusya'daki araştırma merkezi Leveda, Rusya halkının en çok gurur duyduğu ve en çok utanç duyduğu tarihi olaylar üzerine kamuoyu yoklaması yaptı. Anket sonuçlarına göre, Rusya halkının en çok utanç duydukları tarihi olay SSCB'nin çöküşü olurken, en çok gurur duydukları tarihi olay ise SSCB'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zafer oldu.

 

Kırım'dan dolayı gurur duyuyorlar

 

Ankette yer alan diğer sonuçlarda ise Rusya halkının yüzde 54'ü, zengin devlet olmalarına rağmen halkın yoksulluk ve düzensizlik içinde yaşamasından utanç duyuyor. Rusya halkının yüzde 33'ü SSCB'nin çöküşünden, yüzde 24'ü Rusların birbirlerine karşı saygısız tutumundan, yüzde 20'si ise Rusya'nın Batı ülkelerinden geride kalmasından dolayı utanç duyuyor.

Rusya halkının yüzde 83'ü ise SSCB'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinden, yüzde 43'ü Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olmasından, yüzde 41'i ise Rusya'nın uzay keşfindeki rolünden gurur duyuyor.

 

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