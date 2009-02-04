Ruslardan, Amerika'yı çıldırtan rüşvet!

Kırgızistan, Rusya'dan alacağı 2 milyar dolar karşılığında Amerikan üssünü kapatma kararı aldı. Gözler şimdi ABD'ye çevrildi.



Moskova'da temaslarda bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev, Afganistan operasyonlarında ABD ve NATO birliklerinin yoğun bir şekilde kullandığı Manas Amerikan hava üssünü kapatacaklarını açıkladı.



Rusya ve Çin'in öncülüğünde Avrasya coğrafyasında faaliyette bulunan Şangay İşbirliği Örgütü, Bişkek'ten 2005 yılından bu yana Amerikan üssünün kapatılmasını istiyordu. Binden fazla Amerikan askerinin görev yaptığı üsle ilgili Washington yönetimi sürekli genişletme talebinde bulunuyordu.



Bakiyev, Moskova'da yaptığı açıklamada kararın ekonomik ve insani nedenlerden alındığını açıkladı. Bakiyev, "Afganistan'da uluslar arası terörle mücadeleye destek sağlamak amacı ile Bişkek bugüne kadar üssü kapatmadı. Son bir iki yıldır konuyu gündeme taşıdık. Üssün kira bedeli ile ilgili çok defa ABD tarafından talepte bulunduk. Ancak biz yeterince anlaşılamadık" dedi.



Kırgız Cumhurbaşkanı, 2006 yılında Amerikalı askerin bir Kırgız'ı öldürmesi nedeni ile halkın üsse sıcak bakmadığını söyledi.



Bakiyev, Rusya ve Kırgızistan'ın Afganistan'da devam eden operasyonlarda üssün kapatılmasından sonra da destek vermeye devam edeceklerini belirtti.



Bakiyev'in açıklamalarından sonra değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev de, "Ülkelerimiz bölgede devam eden operasyonlara destek verecek. Biz koordineli bir şekilde çalışmaya hazırız. Bölgenin istikrara kavuşması önemli." ifadelerini kullandı.



Moskova'da temaslarda bulunan Bakiyev, 180 milyon dolarlık borcun silinmesi, 2 milyar dolarlık düşük faizli kredi ve 150 milyon dolarlık mali yardım konusunda Rus yetkililerle uzlaşı sağladı. Medvedev de açıklamasında anlaşma ile ilgili bilgileri doğrulayarak, "Rusya Kırgızistan'a 2 milyar dolar kredi ve 150 milyon dolarlık mali yardım verecek. Kambaratinsk hidroelektrik santrali ile ilgili de ayrı bir anlaşma imzalandı." dedi. Hidroelektrik santral projesinin 1,7 milyar dolara mal olması bekleniyor.



Kırgızistan'ın Manas şehrinde bulunan Amerikan üssü, 2001 yılından bu yana aktif. Savaş bölgesine 90 dakikalık uçuş mesafesinde bulunan üs, insan ve lojistik destek açısından büyük önem arz ediyor. Yeni ABD Başkanı Barack Obama'nın Afganistan operasyonlarına ağırlık vereceğini açıklamasının ardından bölgede bulunan üssün kapatılmasının, Washington'da endişe ile karşılanacağı kaydediliyor. Özbekistan da daha önce Hanabad Amerikan üssünü Andican olaylarını mazeret göstererek kapatmıştı.



Rusya'nın 2003 yılında Kırgızistan'da açtığı askeri üs ise çalışmalarına devam edecek. Medvedev, ABD ile koordineli bir şekilde mümkün olan tüm desteği sağlayabileceğini belirtti. Bişkek'ten 20 km uzaklıkta Kant'ta bulunan Rus üssü ile ilgili 15 yıllık anlaşma bulunuyor. Rus üssü ile ilgili anlaşmada her beş yılda bir kontratın ele alınması öngörülüyor.