Ruslara nükleer sürpriz: Önce ikna et!



T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin ilk nükleer santralını Mersin Akkuyu’da yapacak Rus Atomstroyexport şirketine Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu başvurusu sırasında iki öncelikli şart bildirdi.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Bakanlık, Rus şirketten, Akku-yu’nun bağlı olduğu Mersin’in Gülnar ilçesi ve çevresindeki halkın nükleer santral ile ilgili detaylı bilgilendirilmesi için birim kurulmasını talep etti. Birim ‘sorulara anında cevap verecek’ bir mekanizmaya da sahip olacak.





‘Soru işareti kalmasın’



Bakanlık Ruslardan ikinci olarak nükleer santralın atıklarının nasıl bertaraf edileceği konusunda detaylı bir çalışma istedi.



Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, Türkiye’nin ilk nükleer santralıyla ilgili ÇED raporu için çalışmaların başlatıldığını ifade ederken komisyon çalışmalarına tüm halkın, üniversitelerin, TÜBİTAK’ın, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının dahil edileceğini söyledi. Kadıoğlu, “Akıllarda soru işareti kalmayacak” dedi.







