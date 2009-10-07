Ruslar yerliyi koruma kararı aldı

Ekonomik krizle birlikte Moskova Belediyesi yerli üretimi koruma adına inşaatlarında sadece yerli malzeme kullanılacağını ilan etti.
Türk inşaat malzemesi üreticilerine ve müteahhitlerine tatsız haber:
Ekonomik krizle birlikte yerli üretimi korumak için her türlü adımı
atmaya başlayan ve bir zamanlar çok eleştirilen “korumacı ekonomi”ye
geri dönmeye başlayanlar arasına, Moskova Belediyesi de oldukça
“radikal” bir kararla katıldı. Belediye, bundan böyle kendi
inşaatlarında sadece yerli malzeme kullanılacağını ilan etti.
Turkrus.com'un haberine göre, bu karar “yerli üreticileri
desteklemek, inşaat maliyetlerini azaltmak, başkentin sanayi üretim
potansiyelini etkili kullanmak ve daha fazla Moskovalıya iş imkanı
yaratmak” amacıyla alındı. Yetkililer, Rusya’da üretimi yapılmayan
ürünler hariç, diğer ürünlerin kullanılması için belediyeye ait
projelerin düzeltileceği açıklandı. Gelecek yıldan itibaren belediye
projelerinin bu amaçla sıkı denetim altına alınacağı belirtiliyor.
Karar daha şimdiden tartışma yarattı. Dünya Ticaret Örgütü’ne tam
üyelik görüşmeleri yürüten ve daha liberal politikalara geçmesi
beklenen Rusya’nın bu tür “katı korumacı” önlemlere başvurmasının
serbest ticarete büyük darbe vuracağı belirtiliyor.
Rusya inşaat pazarında önemli pay sahibi olan Türk inşaat malzemesi satıcısı şirketler için de karar etkileyici olacak.