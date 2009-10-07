T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ruslar yerliyi koruma kararı aldı

Ekonomik krizle birlikte Moskova Belediyesi yerli üretimi koruma adına inşaatlarında sadece yerli malzeme kullanılacağını ilan etti.

07 Ekim 2009 03:00

Ekonomik krizle birlikte Moskova Belediyesi yerli üretimi koruma adına inşaatlarında sadece yerli malzeme kullanılacağını ilan etti.

Türk inşaat malzemesi üreticilerine ve müteahhitlerine tatsız haber: Ekonomik krizle birlikte yerli üretimi korumak için her türlü adımı atmaya başlayan ve bir zamanlar çok eleştirilen “korumacı ekonomi”ye geri dönmeye başlayanlar arasına, Moskova Belediyesi de oldukça “radikal” bir kararla katıldı. Belediye, bundan böyle kendi inşaatlarında sadece yerli malzeme kullanılacağını ilan etti.

Turkrus.com'un haberine göre, bu karar “yerli üreticileri desteklemek, inşaat maliyetlerini azaltmak, başkentin sanayi üretim potansiyelini etkili kullanmak ve daha fazla Moskovalıya iş imkanı yaratmak” amacıyla alındı. Yetkililer, Rusya’da üretimi yapılmayan ürünler hariç, diğer ürünlerin kullanılması için belediyeye ait projelerin düzeltileceği açıklandı. Gelecek yıldan itibaren belediye projelerinin bu amaçla sıkı denetim altına alınacağı belirtiliyor.

Karar daha şimdiden tartışma yarattı. Dünya Ticaret Örgütü’ne tam üyelik görüşmeleri yürüten ve daha liberal politikalara geçmesi beklenen Rusya’nın bu tür “katı korumacı” önlemlere başvurmasının serbest ticarete büyük darbe vuracağı belirtiliyor.

Rusya inşaat pazarında önemli pay sahibi olan Türk inşaat malzemesi satıcısı şirketler için de karar etkileyici olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24