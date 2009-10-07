Ruslar yerliyi koruma kararı aldı

Türk inşaat malzemesi üreticilerine ve müteahhitlerine tatsız haber: Ekonomik krizle birlikte yerli üretimi korumak için her türlü adımı atmaya başlayan ve bir zamanlar çok eleştirilen “korumacı ekonomi”ye geri dönmeye başlayanlar arasına, Moskova Belediyesi de oldukça “radikal” bir kararla katıldı. Belediye, bundan böyle kendi inşaatlarında sadece yerli malzeme kullanılacağını ilan etti.

Turkrus.com'un haberine göre, bu karar “yerli üreticileri desteklemek, inşaat maliyetlerini azaltmak, başkentin sanayi üretim potansiyelini etkili kullanmak ve daha fazla Moskovalıya iş imkanı yaratmak” amacıyla alındı. Yetkililer, Rusya’da üretimi yapılmayan ürünler hariç, diğer ürünlerin kullanılması için belediyeye ait projelerin düzeltileceği açıklandı. Gelecek yıldan itibaren belediye projelerinin bu amaçla sıkı denetim altına alınacağı belirtiliyor.



Karar daha şimdiden tartışma yarattı. Dünya Ticaret Örgütü’ne tam üyelik görüşmeleri yürüten ve daha liberal politikalara geçmesi beklenen Rusya’nın bu tür “katı korumacı” önlemlere başvurmasının serbest ticarete büyük darbe vuracağı belirtiliyor.



Rusya inşaat pazarında önemli pay sahibi olan Türk inşaat malzemesi satıcısı şirketler için de karar etkileyici olacak.