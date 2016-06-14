Ruslar Trump'a ait bilgileri ele geçirdi



Rus hükümetine bağlı bilgisayar korsanları ABD'de Demokratlar'ın merkez komitesi işlevini gören Demokrat Ulusal Komite'nin (DNC) veri tabanına sızarak rakip Cumhuriyetçi partinin müstakbel başkan adayı Donald Trump hakkındaki araştırmaları ele geçirdi.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Demokrat Parti yetkilileri ve güvenlik kaynakları sızmanın tüm e-posta ve yazışma trafiğini görüntüleyebilecek özellikte olduğunu belirtti. ABD yetkilileri, Rus korsanların ABD'nin başka politik kurumlarına da siber saldırı düzenlediğini vurgulayarak son olarak hedefte Donald Trump ve Hillary Clinton'a ait bilgiler olduğunun altını çizdi. Ancak yetkililer konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Haberde Rus makamlarının ise bu tür saldırılar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını duyurduğu yer aldı.

Bazı bilgisayar korsanlarının DNC ağına bir yıl süreyle giriş yapabildiğini belirten DNC Başkanı Debbie Wasserman Schultz ancak bunun hafta sonu alınan tedbirlerle ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Rusya'nın başkanlık yarışına ilgisi

Önceden Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın siber suçlar biriminin başkanlığını da üstlenmiş olan ve şu an CrowdStrike siber güvenlik şirketinin başındaki isim Shawn Henry'e göre, DNC'ye yönelik saldırı, Rusya'nın ABD siyasetine yönelik ilgisinin ve ileride başkanlık koltuğuna oturacak kişinin güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu yakından öğrenmek istemesinin bir göstergesi.

Washington Post'a demeç veren Henry, “devletlerin gizli servislerinin görevi rakip ülkeler hakkında bilgi toplamaktır“ diyerek “sivil toplum kuruluşlarının bu tür müdahaleler karşısında kendini koruyabilme şanslarının“ olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya mesafeli durulması ve Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde görüş bildiren Trump'a, destek verici açıklamalarda bulunmuştu. Haberde Rusya'nın Demokratlar'ın müstakbel başkan adayı ve eski dışişleri bakanı olan Hillary Clinton'u çok daha uzun süredir gözlemlediğine dikkat çekiliyor.