Ruslar kocaayağın peşinde

Ruslar, varlığı günümüze kadar ispatlanamamış fakat birçok filme konu olan kocaayagı bulmak için Kemerova'yı arayacak.
Rusya’da uzmanlardan oluşan bir grup, Kemerova
bölgesindeki mağaralarda "kocaayak" veya "karadamı" olarak bilinen
canlıyı arayacak.
Ria Novosti ajansının haberine göre, yaklaşık bir hafta sürecek keşif
gezisinde Kemerova bölgesindeki Taştakol’da bütün mağaralar ile Şor
(Sibirya’da yaşayan Türk kökenli halk) avcılarının "kocaayak"ı
gördüklerini söyledikleri orman bölgeleri araştırılacak.
Haberde "kocaayak"ın varlığına ilişkin çok sayıda hikayenin olduğuna dikkat çekildi.
"Kocaayak"ın varlığına ilişkin görsel malzeme ile desteklenen hikaye,
Amerikalı Roger Pattersona ait. Patterson’un 1967 yılında Kaliforniya
ormanlarında filme aldığı dişi "kocaayak" görüntüleri ve ayak izleri
Amerikalı uzmanlar tarafından sahte olarak nitelendirilmiş, Sovyet
bilim adamları ise görüntülerin gerçek olduğunu savunmuştu.
Söz konusu canlıyı gördüğünü iddia eden en ünlü kişi ise ABD
başkanlarından Theodore Roosevelt’ti. Avcılığa olan merakıyla tanınan
Roosevelt, 1903 yılında Idaho eyaleti Salmon Irmağı kıyısında iki
avcının gizemli bir canlı tarafından saldırıya uğradığını anlatmıştı.
Yarı hayvan, yarı insan şeklinde, arka ayakları üstünde yürüyen, vücudu
siyah veya kahverengi kıllarla örtülü çok güçlü yaratık olarak
tanımlanan "kocaayak" veya "karadamı"na ilişkin söylentiler günümüzde
birçok bilim adamı tarafından kabul edilmiyor.
SSCB yönetiminin bu canlıyı araştırmak için 1958 yılında Bilimler
Akademisi bünyesinde jeoloji, antropoloji, biyoloji, fizik ve tıp
uzmanlarından oluşan özel bir komisyon kurduğu biliniyor. Amerika Tuson
"kriptozooloji" (biyolojide var olmayan veya efsanevi kabul edilen
hayvanları araştıran bilim) Derneği, "karadamı"nın ölüsünü getirene 100
bin, canlısını yakalayana ise bir milyon dolar ödeyeceğini söylüyor